Rottura totale e addio: Lookman ‘regalato’ alla Juve

L’attaccante dell’Atalanta è finito al centro di un vorticoso effetto domino: così i bianconeri sono pronti ad approfittarne

Tra i casi più spinosi che continuano a tenere banco in Serie A, quello riguardante il futuro di Ademola Lookman spicca in tutta la sua importanza in casa Atalanta. Gli accenni di distensione fatti trapelare nei giorni sono stati infatti spazzati via dalle dichiarazioni di Ivan Juric che nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Lecce ha lanciato un altro messaggio importante al suo attaccante.

“La situazione è veramente spiacevole, difficile e bruttina: abbiamo fatto una riunione. Ciò che sento come allenatore è che abbiamo bisogno di altre cose adesso: di spirito, di lotta e di lavoro. Voglio altre cose a livello umano e di appartenenza”: presa di posizione che, di fatto, sembra chiudere il caso almeno per il momento aprendo squarci importanti in vista del mercato di gennaio.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura della campagna invernale, l’Atalanta non potrà non guardarsi intorno qualora arrivassero proposte di un certo tipo sul tavolo negoziale. Fermo restando che potrebbe risultare piuttosto complicato pareggiare l’offerta da 42 milioni di parte fissa più tre di bonus messa sul piatto dall’Inter solo qualche settimana fa.

Lookman alla Juventus: il nuovo colpo di scena è servito

Ma quali sono i club intenzionati disposti a trattare con la ‘Dea’ per Lookman? Oltre agli interessamenti concreti di Inter e Bayern Monaco, che però non si sono rifatti vivi con l’entourage del calciatore, occhio alla posizione della Juventus. Con gli acquisti di Zhegrova ed Openda, Comolli ha di fatto completato la batteria di esterni offensivi regalando a Tudor anche un profilo – come quello dell’ex Lipsia – in grado di agire come falso nueve.

Ora come ora, il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ sembra essere completo. Molto, però, dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic. In assenza di rinnovo, la Juve valuterà ogni possibile soluzione per una cessione a gennaio del suo numero 9, legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2026 in virtù del quale percepisce attualmente 12 milioni di euro annui.

Stando a quanto riferito da Ekrem Konur, il mosaico potrebbe dunque completarsi così: con Vlahovic out, la Juventus virerebbe con convinzione proprio su Lookman, per il quale sarebbe pronto ad investire circa 25-30 milioni di euro. La stessa cifra – grossomodo – che il Bayern Monaco aveva paventato in una trattativa, però, in prestito con diritto di riscatto.

Allo stato attuale della situazione, risulta piuttosto difficile immaginare che i Percassi possano avallare la cessione di Lookman a fronte della valutazione sopra citata; tuttavia, l’interessamento della Juve potrebbe effettivamente andare oltre i primi sondaggi esplorativi. E in caso di partenza del suo jolly offensivo, non è escluso che la ‘Dea’ riannodi i fili del discorso proprio per Trossard, accostato – tra le altre – anche alla Roma.