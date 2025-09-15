DIRETTA Roma sotto schiaffo e guai per Gasperini | Le notizie del 15 settembre

Diretta Roma, il giorno dopo fa ancora più male. Dopo la sconfitta col Torino primi processi inevitabili e preoccupazione

La Roma è incappata nella prima sconfitta di campionato contro il Torino. Un ko che in pochi avrebbero immaginato, con Baroni che ci conferma bestia nera di Gasperini. Per fortuna non allena più la Lazio, e chissà che la sorte non torni a sorridere ai giallorossi nel derby in programma domenica prossima.

Anche i biancocelesti non se la passano bene, sconfitti contro il Sassuolo con Rovella e Castellanos usciti per infortunio e tutti e due in dubbio per il derby così come Paulo Dybala, che oggi sosterrà gli esami per capire l’entità del problema che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco tra il primo e il secondo tempo.

La giornata odierna servirà a capire chi sarà a disposizione per il derby e chi no: nel frattempo iniziano – inevitabili – le prime polemiche. Ecco tutte le notizie mano a mano che arrivano, una dopo l’altra, ora per ora.

11:38 – Leon Bailey, secondo quanto riportato da Il Tempo, è tutt’altro che recuperato. L’esterno giamaicano, infatti, salterà il derby e, con grande probabilità, non sarà neanche convocato per la prima di Europa League con il Nizza.

08:40 – Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport è particolarmente critico dopo la sconfitta col Torino: parla di Roma sotto schiaffo dell’UEFA che – limitata in sede di calciomercato da questi conti da far tornare – non è stata in grado di dare a Gasperini un attacco degno di questo nome. I calciatori seguono l’allenatore, ma manca la qualità. “Sono curioso di vedere come e cosa riuscirà a inventarsi per restituire valore e occasioni a Dovbyk e sfruttare il piede e la visione di gioco di Pellegrini“. La palla passa a Gasperini.

08:00 – Infortunio Dybala, oggi gli esami per capire se sarà recuperabile o meno in vista del derby con la Lazio. Leggi qui.