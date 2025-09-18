DIRETTA Basta distrazioni per la Roma, Gasperini li ha fatti fuori: le news del 18 settembre

La Roma prepara il derby contro la Lazio e sale la tensione: dagli allenamenti al calciomercato invernale, uragano Gasperini

Il derby contro la Lazio è sempre più vicino e sale la tensione in casa Roma. L’inaspettata sconfitta in casa contro il Torino dà ancora maggiore importanza alla stracittadina, una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare subito entusiasmo a mettere a zittire le prime critiche puntualmente arrivate alla prima difficoltà.

Un primo indizio dell’aumento dell’attenzione, richiesto da Gasperini già nella prima intevista post-Torino, sta nel fatto che ieri l’allenamento è stato blindato: niente fotografi e niente addetti del club per i social. Massima concentrazione, vietato sbagliare. Si parla poi sempre di calciomercato, con Dovbyk che sembra definitivamente alla porta. Ecco tutte le notizie sul mondo giallorosso, ora per ora, mano a mano che arrivano. Le trovate tutte qui di seguito.