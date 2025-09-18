DIRETTA Basta distrazioni per la Roma, Gasperini li ha fatti fuori: le news del 18 settembre

La Roma prepara il derby contro la Lazio e sale la tensione: dagli allenamenti al calciomercato invernale, uragano Gasperini
Il derby contro la Lazio è sempre più vicino e sale la tensione in casa Roma. L’inaspettata sconfitta in casa contro il Torino dà ancora maggiore importanza alla stracittadina, una vittoria sarebbe fondamentale per ritrovare subito entusiasmo a mettere a zittire le prime critiche puntualmente arrivate alla prima difficoltà.
Un primo indizio dell’aumento dell’attenzione, richiesto da Gasperini già nella prima intevista post-Torino, sta nel fatto che ieri l’allenamento è stato blindato: niente fotografi e niente addetti del club per i social. Massima concentrazione, vietato sbagliare. Si parla poi sempre di calciomercato, con Dovbyk che sembra definitivamente alla porta. Ecco tutte le notizie sul mondo giallorosso, ora per ora, mano a mano che arrivano. Le trovate tutte qui di seguito.
- 9.15 – Insieme a Soulé e Ferguson, sicuri di una maglia da titolare, il favorito per completare il reparto avanzato della Roma contro la Lazio è El Shaarawy. Indietro Baldanzi e Pellegrini.
- 8.48 Sale la tensione in casa Roma. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, nel corso dell’allenamento di ieri Gasperini non ha permesso l’ingresso in campo di fotografi e degli addetti del club per le attività social. Lavoro, lavoro, lavoro. Corsa e tattica, per cercare di battere la Lazio e ritrovare subito entusiasmo e punti. Vietate distrazioni.
- 8.15 Dovbyk è sempre più lontano dalla Roma. Come confermato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante ucraino non rientra nei piani dell’allenatore giallorosso, non ci sarà spazio per lui nel derby e la cessione a gennaio appare già da ora inevitabile.