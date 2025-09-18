Mourinho al Benfica, UFFICIALE: ha già chiamato Dybala

Mourinho al Benfica, da oggi lo Special One è il nuovo allenatore dei lusitani. Ecco cosa è successo nel corso dell’estate

José Mourinho, senza panchina, è rimasto poco tempo. Da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica e torna tutto dove è iniziato.

“Difficile trovare un tecnico con il curriculum come il suo” il commento del presidente Rui Costa in conferenza stampa. E ha ragione, visto quello che vinto Mou, anche sulla panchina della Roma.

E adesso impazza già il mercato. Perché il Benfica diventa una squadra succulenta per tutti i calciatori: Mou è certezza assoluta di costruzione, di avere le possibilità di vincere, insomma, il meglio del meglio.

Mourinho al Benfica: ha chiamato Dybala

Intanto, nel corso della sua carriera Mou ha vinto questo:

26 trofei

6 club diversi

1 primo e unico allenatore a conquistare Champions, Europa League e Conference

Quindi sì, è evidente che garantisce per tutti. E, magari, così come era successo questa estate, adesso il Benfica potrebbe tornare a bussare alla porta della Roma per Dybala.

Nel corso dell’estate, così come noi di Asromalive.it vi abbiamo riportato in esclusiva, i lusitani hanno fatto un sondaggio per la Joya che non è andato a buon fine. Ora, con l’ennesimo infortunio della carriera, il prolungamento di quel contratto in scadenza ci pare difficile.

E magari con Mou in panchina ci potrebbe anche essere qualcos’altro nel corso dei prossimi mesi. Intanto Mou è tornato. E lo rivedremo in Italia in Champions, sia contro il Napoli sia contro la Juventus. Welcome back, Special One.