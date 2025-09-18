Sacrificio Vlahovic e nuovo bomber per la Juve: scambio choc in Premier League

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a sacrificare Vlahovic già nelle prossime ore. Scambio choc in Premier League

In questo momento, anche stando alle ultime informazioni che ha riportato Momblano su Juventibus, non ci sono possibilità di vedere Vlahovic alla Juventus il prossimo anno.

Le cose non sono cambiate dopo un paio di partite fatte bene e quindi si naviga a vista, con la seria possibilità che alla fine di questa stagione possa finire tutto. Certo, la Juventus ha sempre un jolly che si potrebbe giocare ed è la sessione invernale di mercato: senza un accordo i bianconeri potrebbero spingere per un addio e magari inserire il giocatore in uno scambio. Uno scambio con un giocatore che ai bianconeri piace, e anche molto, secondo Ekrem Konur. Un pupillo di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus: Vlahovic per Zirkzee, la situazione

Ora, uno degli obiettivi della Juventus appare essere Zirkzee che anche quest’anno è partito tutt’altro che bene con il Manchester United. Lo sappiamo, i bianconeri lo volevano già la passata estate, quando sulla panchina c’era Motta, ma non ha raggiunto un accordo con il Bologna. Il profilo a quanto pare non è mai uscito dalle segrete stanze della Continassa, quindi un pensiero anche Comolli ce lo starebbe facendo.

E magari – ma questa al momento è solo una supposizione – potrebbe finirci Vlahovic nell’affare con il Manchester United. A gennaio, ovvio, perché oltre non si può andare vista la scadenza contrattuale del giocatore. Situazione sicuramente da monitorare in entrambi i casi, anche se, come raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sul serbo ci sono gli occhi di Barcellona e Atletico Madrid.