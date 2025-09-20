DIRETTA Gasperini cambia, Roma ribaltata per il derby: le news del 20 settembre

Il gran giorno del derby tra Lazio e Roma è ormai arrivato: domani si scende in campo, oggi la conferenza stampa di Gasperini

Il derby è sempre da vincere, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta col Torino che ha lasciato l’amaro in bocca. Una partita da cancellare subito per riprendere il cammino pulito delle prime due giornate. Per farlo però l’allenatore della Roma Gasperini farà dei cambi rispetto alla formazione vista contro il Torino.

L’assenza di Dybala rende pressoché certa la titolarità di Ferguson in attacco, visto che al momento Dovbyk non gode della fiducia dell’allenatore e un addio a gennaio appare al momento molto probabile. Un altro cambio possibile è sulla fascia di sinistra, dove potrebbe esordire il nuovo acquisto Tsimikas al posto di Angelino. E occhio alla possibilità di vedere in campo Lorenzo Pellegrini a partita in corso.

Non si parla soltanto della partita, il calciomercato non finisce mai: qui di seguito trovate tutte le notizie, ora per ora, con appuntamento fissato per le 13:45 per la conferenza stampa della vigilia del derby di Gasperini.