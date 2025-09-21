DIRETTA Lazio-Roma, la scelta su Pellegrini e le mosse di Gasp – Le news del 21 settembre

Diretta Lazio-Roma, è la domenica del derby a pranzo. La scelta su Pellegrini, le mosse del tecnico. La giornata LIVE

A pranzo c’è Lazio-Roma e no, non è una partita come le altre. Ci si gioca tanto. Due squadre che vengono da una sconfitta e che hanno voglia di mettersi alle spalle un weekend, quello scorso, complicato.

Dalle scelte di Gasperini in attacco – obbligate – al sostituto di Wesley. Ecco le notizie di oggi