Vlahovic ‘segue’ Dybala: graffio dell’ex e nuovo club

Vlahovic firma gratis, doppietta choc insieme a Dybala grazie al grande ex. La vicenda delicata di calciomercato si chiude in modo clamoroso.

Il nome di Vlahovic, proprio come quello di Dybala, resta in grado di attirare le maggiori attenzioni durante la campagna acquisti e, più in generale, nell’evoluzione stagionale, alla luce delle grandi rilevanze che le sue prestazioni e il suo impatto assumono all’interno delle valutazioni di tifosi e, ancor di più, dei dirigenti e degli addetti ai lavori in quel di Torino.

Dell’attaccante serbo della Juventus, nello specifico, si parla da molto tempo, alla luce di una scadenza contrattuale sempre più vicina e che sta rendendo la posizione del numero 9 delicata quanto intricata per la Vecchia Signora. Il timore resta quello di perderlo a costo zero, dopo non essere riusciti a trovare la scorsa estate una soluzione in uscita, ad un anno di scadenza da un legame che, attualmente, unisce Vlahovic e la Juve fino a giugno 2026.

Contrariamente a quanto accaduto con Chiesa, in quel di Torino non sono riusciti ad assicurarsi una tempestiva via d’uscita e, oggi, si trovano nel pieno di valutazioni e considerazioni contestuali ad una sorta di vera e propria corsa contro il tempo.

Calciomercato Juventus, affondo a costo zero dal Benfica per Vlahovic: doppietta Mourinho con Dybala

Come noto, già a gennaio Vlahovic potrebbe rendersi disponibile a firmare pre-contratti e sottoscrivere accordi in vista della prossima estate. Le ultime sul suo conto, proprio in giornate calcisticamente importanti e anche molto significative in termini di prestazioni personali, non sono del tutto incoraggianti, e ben si intrecciano con un altro vivido scenario, questa volta in casa Roma.

Come già raccontatovi in esclusiva, infatti, il numero 21 giallorosso era finito sui taccuini del Benfica la scorsa estate, con possibili ritorni di fiamma e affondi dal Portogallo dopo l’arrivo ufficiale di Mourinho in panchina. Ciò, ora, si unisce proprio alla su citata questione Vlahovic, come racconta Juvelive.it.

Le intenzioni dello Special One, infatti, restano quelle di avere una squadra completa, di grande qualità e ricca di giocatori pronti e dalla grande esperienza. Se questi, poi, possono arrivare a condizioni vantaggiose ancora meglio: per tale motivo, dunque, oltre alla situazione contrattuale di Dybala in pieno monitoraggio, in quel di Lisbona stanno attentamente studiando anche la posizione di Vlahovic.

Sempre più vicino alla scadenza, il serbo potrebbe essere oggetto principale di un affondo a costo zero, mettendo nelle mani di Mourinho un profilo a lui ben noto e certamente confacentesi con le tipologie di giocatore da lui ricercate e volute.