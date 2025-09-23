Addio Svilar, sostituto trovato: il Milan fa fuori la Juve

La Roma giocherà domani con il Nizza in Europa League, ma prima ci sono delle novità di calciomercato su Svilar
La Roma, dopo il ko subito col Torino, ha vinto domenica scorsa il derby della Capitale contro la Lazio con il gol siglato da Lorenzo Pellegrini nel corso della prima frazione di gara. Mentre ora i giallorossi sono chiamati ad esordire domani sera in Europa League contro i francesi del Nizza.
Tra i giocatori a cui si affiderà Gian Piero Gasperini per cercare di ottenere subito tre punti fondamentali bisogna sicuramente inserire uno dei perni della squadra, ovvero Mile Svilar. Tuttavia, in attesa della gara contro il Nizza, sull’estremo difensore giallorosso bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento di calciomercato.
Calciomercato, il Milan ha trovato il sostituto di Mike Maignan: ecco tutti i dettagli
Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista turco e tra i massimi esperti di calciomercato europeo, il Milan avrebbe individuato in Guillaume Restes come possibile sostituto di Mike Maignan. Quest’ultimo, rientrato questa sera in Coppa Italia contro il Lecce, l’estate prossima potrebbe infatti lasciare i colori rossoneri.
Da sottolineare che il Tolosa vorrebbe tra i 25 ed i 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Guillaume Restes. L’estremo difensore, tra l’altro, è seguito anche da altre big del calcio europeo: dalla Juve, passando dal Lille, al Bayern Monaco.
Ricordiamo che il Milan si era mosso anche Mile Svilar, visto che Maignan sembrava vicino ad andare il Chelsea. Tuttavia, fortunatamente per la Roma di Gasperini, l’ex Benfica è rimasto nel team giallorosso.