Pellegrini dopo Calhanoglu, addio Roma: si chiude a gennaio

Calciomercato Roma, nonostante il gol nel derby non cambia il destino di Pellegrini. La situazione si chiude a gennaio

Pellegrini l’ha rifatto. Dopo essere stato in bilico per molto tempo si è rivisto nel derby. Gol decisivo. Come successo a gennaio scorso. Insomma, nelle partite che contano, nella partita che conta davvero, il capitano senza fascia della Roma si fa trovare pronto. Fa capire che c’è. Eccome se c’è.

Però, per quanto riguarda il rinnovo del contratto, almeno stando alle informazioni de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le cose non cambiano. A gennaio Pellegrini lascerà la Roma, titola il quotidiano, per diversi motivi.

Pellegrini dopo Calha: il Serie A nessuno come lui

Intanto c’è da dire una cosa: lui non vuole rompere né con la società e nemmeno con i tifosi che lo hanno accolto con lo striscione domenica. Quindi al posto di andare via a zero a giugno, potrebbe accettare di salutare tutti in anticipo, per fare incassare qualcosa alla Roma, se possibile, e anche per far risparmiare qualcosa al club.

Insomma, una decisione che la società avrebbe già preso e che Pellegrini comunque sa, visto che Massara lo ha detto apertamente che aspettava delle offerte. Un Pellegrini che comunque tra i centrocampisti in Serie A ha fatto benissimo. La rosea sottolinea che “da quando è tornato alla Roma dopo la parentesi Sassuolo, in Serie A solo Calhanoglu e Luis Alberto hanno partecipato di più ai gol della propria squadra”.

Ma tutto questo non basta, ci sono troppi infortuni e troppe prestazione altalenanti. E la decisione del club è presa e comunicata per tempo. Magari potrebbe tornare di nuovo all’assalto Antonio Conte con il suo Napoli, così come meno di un anno fa – qui i retroscena – o qualche club estero. Chissà. Ma la situazione è delineata. Nessuna possibilità di permanenza. Ad oggi.