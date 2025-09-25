Calciomercato Roma, addio Milan e doppia firma bianconera

Calciomercato Roma, addio Milan: la situazione si è evoluta e non ci sono possibilità. La doppia firma potrebbe essere bianconera

La vittoria contro il Nizza in trasferta ha lasciato un paio di certezze alla Roma. La prima, senza dubbio, ed è quella più importante, la resurrezione di Lorenzo Pellegrini. E adesso si parla seriamente di rinnovo.

E poi s’è vista anche una squadra in crescita, in generale, sotto tutti i punti di vista. Gasperini, insomma, può lavorare sereno. Anche se, c’è da dirlo, le grane non mancano. E anche queste sono un paio che stridono con quello che in generale è l’andamento della squadra. Parliamo di Dovbyk e Pisilli. Non all’altezza.

Calciomercato Roma, la situazione Dovbyk e Pisilli

Altra prova anonima dell’attaccante, pizzicato anche da Ivan Zazzaroni questa mattina nell’editoriale del Corriere dello Sport. Se comunque viene ancora data al giornalista fiducia al giocatore, molti sui social lo hanno bocciato.

L’addio quindi ci appare scontato anche se non al Milan: con Gimenez che è tornato al gol (“mai ho pensato di lasciare la squadra” ha detto anche il messicano), Nkunku che si è sbloccato e con Leao pronto a tornare, la porta potrebbe aprirsi in Premier League, al Newcastle magari, dove Osula potrebbe partire direzione Enintrahct Francoforte.

E, sempre al Newcastle – che lo ha cercato nell’estate che ci siamo messi alle spalle o magari ci potrebbe essere l’inserimento di qualche altra squadra di Premier League, potrebbe essere il futuro di Pisilli: “Una grandissima ingenuità, gliela perdoniamo vedendo la carta d’identità ma a giocare a certi livelli non si guarda la carta d’identità. Certi errori bisogna imparare velocemente a non farli” ha detto ieri Gasperini dopo il match. Quasi bocciandolo.

Di certo lo hanno bocciato i tifosi sui social che hanno scritto “inadatto per certi livelli” e che non si capacitano come lo stesso giocatore abbia potuto strappare un rinnovo milionario nei mesi scorsi. Due addii, insomma, che ci paiono abbastanza scontati.