DIRETTA Roma da record in Europa League e rinnovo Pellegrini: le news del 25 settembre

La Roma centra un’altra bella vittoria all’esordio in Europa League, e Pellegrini è stato di nuovo un fattore: tutte le news sui giallorossi
La Roma sfrutta la scia dell’entusiasmo della vittoria nel derby contro la Lazio e bagna l’esordio in Europa League con una vittoria convincente per 2-1 in casa del Nizza. La squadra di Gasperini ha meritato la vittoria giocando un secondo tempo di alto livello e subendo gol su calcio di rigore solo a causa di una leggerezza commessa da Pisilli.
Tre punti storici perché i giallorossi sono saliti a quota 98 vittorie in Europa League, primato assoluto in questa competizione. Il prossimo passo per alzare l’asticella saranno i gol degli attaccanti, visto che Ferguson e Dovbyk sono ancora fermi al palo. Ieri intanto è stato ancora una volta decisivo dopo il gol nel derby Lorenzo Pellegrini: entrato nel secondo tempo, si è preso la fascia di capitano e ha subito sfornato un assist per il gol del vantaggio di Ndicka.
Il direttore sportivo Massara prima del fischio d’inizio della partita non ha chiuso le porte a un eventuale rinnovo: a parlare sarà il campo. Ecco di seguito tutte le notizie sulla Roma, ora per ora, mano a mano che arrivano.
- 10.30 – La Roma Femminile ha annunciato il nuovo direttore sportivo. Simone Canovi prende il posto di Migliorati passati allo scouting maschile. Firma ufficiale. Ha già lavorato a Trigoria e ha un passato, prima del ritorno, tra Inter e Juventus.
- 9.33 – “Rinnovo? Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso, ma ora siamo concentrati sul campo. Lorenzo è attaccato a questa squadra, ha fatto cose importanti e continuera a farle. Ora siamo focalizzati sulla partita”. Le parole di Massara su Pellegrini, già riportate nella nostra diretta di ieri, aprono le porte alla possibilità di un rinnovo, come confermato dall’edizione odierna de “Il Tempo”: timidi segnali di apertura che riaprono scenari impronosticabili fino a qualche giorno fa.
- 9.01 – Su Pellegrini, così come raccolto in esclusiva da Asromalive.it, c’è un concreto interesse del Leeds: qui i dettagli.