DIRETTA Roma da record in Europa League e rinnovo Pellegrini: le news del 25 settembre

La Roma centra un’altra bella vittoria all’esordio in Europa League, e Pellegrini è stato di nuovo un fattore: tutte le news sui giallorossi

La Roma sfrutta la scia dell’entusiasmo della vittoria nel derby contro la Lazio e bagna l’esordio in Europa League con una vittoria convincente per 2-1 in casa del Nizza. La squadra di Gasperini ha meritato la vittoria giocando un secondo tempo di alto livello e subendo gol su calcio di rigore solo a causa di una leggerezza commessa da Pisilli.

Tre punti storici perché i giallorossi sono saliti a quota 98 vittorie in Europa League, primato assoluto in questa competizione. Il prossimo passo per alzare l’asticella saranno i gol degli attaccanti, visto che Ferguson e Dovbyk sono ancora fermi al palo. Ieri intanto è stato ancora una volta decisivo dopo il gol nel derby Lorenzo Pellegrini: entrato nel secondo tempo, si è preso la fascia di capitano e ha subito sfornato un assist per il gol del vantaggio di Ndicka.

Il direttore sportivo Massara prima del fischio d’inizio della partita non ha chiuso le porte a un eventuale rinnovo: a parlare sarà il campo. Ecco di seguito tutte le notizie sulla Roma, ora per ora, mano a mano che arrivano.