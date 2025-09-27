DIRETTA Roma, futuro Pellegrini e conferenza Gasperini: le news del 27 settembre

Ecco tutti gli aggiornamenti sul mondo romanista, tra campo e calciomercato, di sabato 27 settembre

Reduce da due vittorie importanti contro la Lazio e il Nizza, la Roma domani affronterà il Verona per cercare di calare il tris e andare alla sosta del campionato con 12 punti in classifica. Dopo il gol e l’assist nelle due partite, per Lorenzo Pellegrini si torna a parlare di rinnovo.

Oggi è anche giornata di conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Di questo e di molto altro vi parleremo nel nostro aggiornamento in tempo reale delle news giallorosse di sabato 27 settembre.