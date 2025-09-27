DIRETTA Roma, futuro Pellegrini e conferenza Gasperini: le news del 27 settembre

Ecco tutti gli aggiornamenti sul mondo romanista, tra campo e calciomercato, di sabato 27 settembre
Reduce da due vittorie importanti contro la Lazio e il Nizza, la Roma domani affronterà il Verona per cercare di calare il tris e andare alla sosta del campionato con 12 punti in classifica. Dopo il gol e l’assist nelle due partite, per Lorenzo Pellegrini si torna a parlare di rinnovo.
Oggi è anche giornata di conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Di questo e di molto altro vi parleremo nel nostro aggiornamento in tempo reale delle news giallorosse di sabato 27 settembre.
- 10.29 – Secondo le informazioni de Il Tempo, Dybala non sente più dolore. E vorrebbe strappare una convocazione prima della sosta, tra Lille e Fiorentina. Per Bailey, invece, che ha ancora lavorato a parte, se ne riparlerà dopo lo stop per le nazionali.
- 9.35 – Edoardo Bove ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Parlando del suo futuro: “Ci vuole ancora un poco di tempo ma sento che il cerchio si sta chiudendo. Stiamo parlando con la Roma“. “Il ritorno in campo? Bisogna fissare il come, il dove e il quando“
- 9.00 – Con l’Inter che sembra andare su altri profili e con il Napoli che ormai in quella zona del campo è coperto, il futuro dii Lorenzo Pellegrini potrebbe essere alla Juventus. Ecco tutti i dettagli.
- 8.50 – Parlerà alle 13:45 Gasperini in conferenza stampa in vista della gara di domani all’Olimpico contro il Verona. Con noi, su questa pagina, potrai seguire LIVE le parole del tecnico.