Fuori rosa dopo Lazio-Roma: la sua stagione è finita al Derby

Messo fuori rosa dopo Lazio-Roma: la prestazione nel derby di domenica scorsa ha chiuso la sua stagione. Il mister ha deciso.

Il Derby ha confermato, anche domenica scorsa, di essere una delle gare più sentite e altisonanti del nostro campionato, generando una eco mediatica e delle conseguenze di grande rilevanza sul piano tecnico e non solo. Avevamo già visto come l’errore di Nuno Tavares, oltre ad essere decisivo sul campo, aveva portato anche l’esterno a vivere un momento delicato.

Ora, a distanza di circa sette giorni, Roma e Lazio si trovano in due momenti totalmente diversi, frutto anche di una ben differente situazione in classifica.

L’obiettivo comune, però, resta quello di continuare a lavorare da entrambe le parti, da un lato per dare continuità a quanto di buono fin qui raccolto, dall’altro per cercare di risalire una classifica che, ancor di più dopo il derby, risulta a dir poco infausta.

Dele-Bashiru fuori lista: la decisione di Sarri per il centrocampo dopo il derby con la Roma

In casa Lazio, nello specifico, la stracittadina di domenica scorsa ha lasciato degli strascichi evidenti quanto importanti da diversi punti di vista, non solamente legati al risultato e all’ennesima batosta giunta in casa biancoceleste dopo quelle di Como e Reggio Emilia.

Dopo l’errore di Nuno Tavare e le conseguenze di cui detto, a due giorni dalla delicata trasferta di Genova, la Lazio si trova adesso a vivere un’altra situazione rilevante, sul piano mediatico e non solo.

Ci riferiamo alla gestione di Dele-Bashiru, protagonista (si fa per dire) solamente per dodici minuti del derby, prima di rimediare uno stiramento muscolare che ha complicato ancora di più la gestione del centrocampo da parte di Sarri. Secondo Il Messaggero, il giocatore potrebbe adesso essere messo fuori lista, alla luce della decisione del tecnico di cambiare modulo e tornare al 4-3-3.