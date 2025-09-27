Scambio con Dovbyk e addio Milan: un bomber da Champions per la Roma

Calciomercato Roma, scambio con Dovbyk e addio Milan: un bomber da Champions League per i giallorossi. Cosa sta succedendo

Se Gasperini è riuscito a recuperare Pellegrini, decisivo nelle ultime due uscite della Roma, al momento il tecnico – che oggi parlerà in conferenza stampa – non è riuscito nell’intento di fare lo stesso con Dovbyk.

Stuzzicato in alcune occasioni, l’attaccante ucraino dà la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua. Di essere un elemento che in nessun modo sta riuscendo a integrarsi. La Roma, come sappiamo, ha cercato di cederlo in estate, dentro uno scambio con Gimenez del Milan. Ma un accordo non è stato trovato. Ma l’addio rimane sempre dietro l’angolo.

Dovbyk lascia la Roma con lo scambio: i nomi

Le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport lasciano poco spazio alle interpretazioni. La Roma a gennaio un attaccante lo potrebbe prendere mettendo sul piatto appunto il cartellino dell’ucraino.

E circolano già un paio di nomi: il primo sarebbe quello di George Ileikhena, nigeriano naturalizzato francese che gioca nel Monaco: valutazione da 20-25 milioni di euro. Un altro, che non ha lo stesso costo, è Myron Boadu del Psv (in foto), che lo scorso anno ha segnato 9 gol in Bundesliga con la maglia del Bochum.

Contratto in scadenza nel 2026 per quest’ultimo – anche se c’è un’opzione per il rinnovo – e quindi a buon prezzo. Potrebbe andare in scena, viene messo ancora nero su bianco dalla Rosea, un incastro con Dovbyk. Ma ad una sola condizione: che l’ex Girona riesca nei prossimi mesi, fino a gennaio, a ritrovare il sorriso e il gol. Altrimenti piazzarlo sarebbe davvero complicatissimo.