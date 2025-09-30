Dalla Roma al Milan: blitz nazionale e documenti pronti

Calciomercato Roma, blitz per l’attaccante e documenti pronti. La situazione attorno al profilo accostato anche al Milan

Se n’è parlato in ottica Roma nel corso dell’estate che da poco ci siamo messi alle spalle. Ma non solo i giallorossi: ci sono altri club che sono sulle tracce del giovane attaccante.

Parliamo di Rayan, che al momento gioca nel Vasco de Gama, sul quale secondo a Bola ci sono gli interessi sia di Chelsea – che dal Brasile ha preso Estevao – sia del Brighton. Ma non solo, anche il Tottenham ci ha pensato e non solo, secondo il portale sportwitness.co.uk, gli Spurs hanno mandato in Brasile degli emissari per capire la situazione.

Calciomercato Roma, la situazione Rayan

E per vedere il giocatore da vicino. Ma anche per chiedere se ci sono possibilità di una sua chiamata in nazionale e avere così la possibilità di farlo entrare in Inghilterra per il permesso di lavoro. Insomma, fanno sul serio.

In Italia, il profilo del giocatore – così come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Asromalive.it – è stato preso in considerazione anche dal Milan, ma nessuno al momento è riuscito a mettere le mani sul cartellino.

Il Vasco ha rifiutato un’offerta da 10 milioni di euro che arrivata dal Porto di Farioli, mentre il giocatore non sembra essere attirato dalla Dinamo Mosca, che per lui aveva alzato in maniera sensibile l’ingaggio ma non solo, si era spinta oltre sulla questione del cartellino.

In tutto questo, qualora dall’Inghilterra dovessero accelerare, sarà difficile per la Roma riuscire nel colpo grosso, soprattutto perché al momento in casa giallorossa non c’è lo slot per un eventuale acquisto extracomunitario. Cosa che invece ha a disposizione il Milan. Quindi Gasperini dovrebbe attendere nella migliore delle ipotesi fino a giugno.

Complicato, insomma, perché i club inglesi fanno sul serio e non sembrano in nessun modo voler mollare la presa.