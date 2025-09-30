DIRETTA Roma-Lille, rivoluzione Gasperini e rientro Dybala: le news del 30 settembre

Diretta Roma: giovedì tornano in campo i giallorossi in Europa League. Gasperini cambia tutto. Ecco le notizie del 30 settembre

La Roma si appresta a vivere una settimana importante prima in Europa League – nel secondo match contro una squadra francese – e poi in campionato, attesa prima della sosta dalla trasferta di Firenze.

Partite complicate, ma Gasperini ha capito di poter puntare su diversi elementi che in questa prima parte hanno giocato meno. Scelte tecniche che si vedranno già dal match contro i francesi. E all’orizzonte c’è anche il rientro di Dybala. Ecco, quindi, le notizie del 30 settembre.