Brahim Diaz al posto di Dybala: gode anche la Juve

Calciomercato Roma, Brahim Diaz al posto di Dybala: in questo modo gode anche la Juventus. L’intreccio che chiude le porte all’addio

La firma di Dybala sul rinnovo contrattuale dovrebbe esserci nello spazio di poco tempo, almeno stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Un accordo quadriennale per la Joya, che come sappiamo aveva – ed ha ancora, almeno tecnicamente – un accordo in scadenza alla fine di questa stagione. Ma le nubi che si erano addensate sembrano ormai vicine ad essere spazzate via. Così come anche le voci di mercato.

Il Benfica molla Dybala, gode anche la Juventus

Sì, perché in estate, un piccolo approccio nei confronti del giocatore argentino della Roma lo aveva fatto il Benfica. Che poi come sappiamo ha preso Mourinho e che avrebbe potuto pensare ad un assalto, magari a gennaio, o magari a zero la prossima estate.

Bene, non sarà così. Anche perché secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da Fichajes.net, i lusitani hanno decisamente cambiato obiettivo: nel mirino ci è finito infatti Brahim Diaz, che dentro il Real Madrid visti gli innesti estivi ha sempre meno spazio.

E perché godrebbe anche la Juventus? Il motivo è semplice: i bianconeri hanno in mente di prendere Bernardo Silva a parametro zero e si era parlato pure di un approccio del Benfica sul giocatore del Manchester City che lascerà il club alla fine di questa stagione.

Un cambio di rotta che dà il via libera alla Juve per una cosa, e fa tirare un sospiro di sollievo alla Roma per un’altra.