Esonero e ritorno De Rossi: l’accordo è saltato

Bisogna registrare delle novità importanti sul futuro di De Rossi

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo aver battuto domenica scorsa il Verona, ha questa sera un altro incontro importante allo Stadio Olimpico. I giallorossi, esattamente alle 18.45, giocheranno infatti contro i francesi del Lille nella seconda giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno dell’Europa League.

Un successo, ovviamente, sarebbe fondamentale nella corsa della Roma alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nel frattempo, però, bisogna segnalare un annuncio che riguarda una delle leggende del club capitolino, ovvero Daniele De Rossi. Su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni molto importanti.

De Rossi, c’è un annuncio importante sul suo futuro

Il giornalista Stefano Carina, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Radio’, ha parlato infatti così sul futuro dell’ex giocatore e allenatore della Roma:“De Rossi al Monza? Posso dire che non è vero, l’ha già rifiutato per ben due volte”. L’ipotesi brianzola, quindi, sembra davvero lontana nel futuro del tecnico italiano. Ma ora andiamo a vedere le squadre accostaste, anche in un recente passato, al campione del Mondo:

Torino

Monza

Sampdoria

La pista più calda per il futuro di Daniele De Rossi, almeno per il momento, è dunque, quella che porta al Torino. Marco Baroni, dopo il ko subito lunedì scorso contro il Parma, è sempre più in bilico. Molte indiscrezioni, in caso di risultato negativo, portano ad un suo esonero dopo il match contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Al netto di quale sarà la squadra che allenerà, di fatto, si ha la forte sensazione che il ritorno di Daniele De Rossi in una panchina è davvero imminente. Vedremo se tutto questo accadrà o meno già nel prossimo weekend.