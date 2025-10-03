Tudor esonerato, caos Juve: c’è la data dell’esonero

In casa Juve, in attesa della sfida contro il Milan, ci sono delle novità su Igor Tudor.

La Juventus aveva iniziato nel migliore dei modi, viste le tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, ma poi è arrivata la sindrome della pareggite. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato due partite di campionato e due di Champions League.

L’ultimo è arrivato mercoledì scorso nella massima competizione europea, visto che con il Villarreal non si è andati oltre il 2-2. Archiviato il pari contro il team spagnolo, la Juventus è ora attesa dalla sfida di domenica sera dell’All’Allianz Stadium contro il Milan di Allegri. Nel frattempo, però, c’è un annuncio sul futuro di Igor Tudor.

Juve, occhio al futuro di Tudor: decisivo il Milan

Emanuele Gamba, giornalista de ‘La Repubblica’, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it’: “Se la Juventus dovesse perdere contro il Milan, di fatto, credo che i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ potrebbero fare una riflessione sul futuro del tecnico croato. Piano alternativo a Tudor? L’unico nome spendibile in Italia è quello di Palladino che, però, non è da Juve”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Da Comolli mi aspetto un allenatore straniero. Possibile arrivo di Luciano Spalletti? Solo se c’era ancora Cristiano Giuntoli”. Il futuro di Igor Tudor, dunque, sembra essere legato veramente ad un filo. Ora, dunque, vedremo se il match col Milan sarà decisivo o meno per lui.