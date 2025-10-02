Tudor esonerato: crollo improvviso e addio Juve

In casa Juve bisogna segnalare delle novità sul futuro di Tudor.

La Juventus di Igor Tudor, di fatto, soffre della sindrome della pareggite. I bianconeri, dopo i due pari rimediati in campionato contro Verona e Atalanta, non sono andati oltre il 2-2 anche con il Villarreal nella seconda giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League.

La Juventus aveva anche rimontanto il gol di Georges Mikautadze, esattamente con le reti di Gatti e Francisco Conceicao, ma proprio proprio l’ex bianconero Renato Veiga ha riportato il risultato in parità. Dopo tutti questi pareggi, di fatto, bisogna segnalare tantissime indicrezioni sul futuro dello stesso Igor Tudor.

Juventus, ci sono le cifre ufficiali sull’esonero di Tudor: i dettagli

Basta pensare che, secondo quanto riportato dal sito dell’agenzia di scommessa ‘SNAI’, la quota dell’esonero del tecnico croato è scesa da 10 a 7. Questa non è sicuramente una notizia, ma è un sentore dell’aria che serpeggia in questo momento intorno alla squadra bianconera.

Anche perché tantissimi tifosi si sono scatenati ieri sera sui social. Molti sostenitori juventini hanno infatti espresso il loro disappunto per la gestione Tudor, augurandone il pronto esonero. La prossima gara di campionato, dunque, già rappresenta un importantissimo crocevia per la Juventus.

Anche perché la ‘Vecchia Signora’ è attesa da un importantissimo big match. Prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, infatti, la Juventus di Igor Tudor ospiterà all’Allianz Stadium una delle tre squadre che stanno guidando la classifica del campionato di Serie A: il Milan dell’ex Allegri.