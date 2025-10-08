“Corre più di Leao”: la Roma mette la freccia e scippa Mourinho

Nome incredibile per l’attacco giallorosso, Atletico Madrid e Benfica sono avvisati

In attesa dei rinforzi di gennaio, la Roma guarda tutti dall’alto in classifica con i suoi 15 punti. Nonostante il mancato arrivo di un esterno d’attacco e la poca efficacia di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, Gian Piero Gasperini ha fondato i suoi successi su una solidità difensiva che aveva già fatto le fortune della squadra di Ranieri.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e, senza dubbio, la dirigenza capitolina non ha abbandonato l’idea di rinforzarsi soprattutto nel reparto avanzato. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di una sfida al Napoli sulle ali. Ma Frederic Massara e il suo staff stanno monitorando diversi profili, anche in vista della prossima estate.

Roma, piace Glebov: “Corre come Leao”

Tra questi, secondo Vanja Karpov, ci sarebbe anche Kirill Glebov. Stando alle informazioni in possesso del giornalista russo, gli scout di Atletico Madrid, Benfica e, appunto, Roma avrebbero visionato in diverse occasioni il giovane esterno d’attacco. Con una velocità massima di 35 chilometri all’ora, il 19enne viene paragonato dall’articolo in questione a Leao, Sesko e Mbappé per le sue doti da sprinter.

Autore di quattro gol e 1 assist in nove partite di campionato. Dotato anche di un ottimo dribbling, il classe 2005 viene già ritenuto in patria la miglior ala sinistra di tutto il campionato. Sotto contratto con il CSKA Mosca fino al 30 giugno del 2028, Glebov è un calciatore extracomunitario.

Per questo motivo la Roma deve sperare che le sue concorrenti non affondino il colpo già a gennaio, per provare a portarlo nella Capitale la prossima estate. A men che non provi a bloccare l’operazione questo inverno, lasciando poi il calciatore in prestito alla sua attuale squadra.