Emergenza bianconera e addio Roma: la Juve offre Koopmeiners

Nuove indiscrezioni sul centrocampista olandese, che piace tanto a Gian Piero Gasperini: il piano di Comolli

Se la Juventus degli ultimi 14 mesi non è mai riuscita a decollare, parte della colpa va sicuramente ascritta agli uomini mercato. Giuntoli prima e Comolli poi sono, giustamente, finiti nel mirino della critica, mentre il calciatore più bersagliato dai tifosi bianconeri è sicuramente Teun Koopmeiners.

Nei giorni scorsi, Gianni Balzarini ha parlato di un possibile interesse della Roma, lanciando la provocazione di un possibile scambio con Lorenzo Pellegrini. Uno scenario altamente improbabile, anche in virtù della scadenza del contratto del 7 giallorosso, fissata al 30 giugno 2026.

La Juve punta la Roma per la difesa: occhio a Koopmeiners

Pagato più di 50 milioni nell’estate del 2024, il centrocampista olandese è in uscita, ma ovviamente la Juventus non può permettersi minusvalenze troppo importanti. È per questo che nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di prestiti o scambi, ma la grande novità può arrivare dall’infermeria.

Damien Comolli è, infatti, un estimatore di Evan Ndicka e Gianluca Mancini e per rinforzare un reparto ulteriormente indebolito dall’infortunio di Bremer (lesione al menisco e operazione), potrebbe guardare proprio in casa giallorossa. La Roma valuta l’ex Eintracht non meno di 35-40 milioni, mentre per il numero 23 potrebbe bastare qualche milioncino in meno.

Più o meno la stessa cifra che servirebbe alla Juve per non fare minusvalenza e far ricongiungere Koopmeiners a Gian Piero Gasperini. Anche in questo caso, vale la pena specificarlo, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle provocazioni, ma non è escluso che nelle prossime settimane a Trigoria possano proporre uno scambio quasi alla pari tra l’ex Atalanta e uno dei due difensori.