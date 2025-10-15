DIRETTA Roma | Zirkzee vuole l’Italia, Gasp studia l’Inter: le news del 15 ottobre

C’è tanto calciomercato nel notiziario di questo mercoledì di metà ottobre: ecco tutti gli aggiornamenti

Se la mente di Gian Piero Gasperini e dei calciatori è totalmente concentrata sul big match di sabato sera Roma-Inter, quella di Frederic Massara e dei tifosi è proiettata anche sul calciomercato di gennaio, fondamentale per confermare le ambizioni di alta classifica.

Attacco (esterno e centravanti) e centrocampo sono le priorità individuate dal tecnico giallorosso per colmare le ultime lacune presenti nella rosa romanista. Di questo e di tanto altro si parlerà in questo aggiornamento in tempo reale sul mondo giallorosso.

8.28 – Come riportato anche ieri dal Daily Express, anche per La Gazzetta dello Sport la Roma ad oggi sarebbe la squadra in pole position per Joshua Zirkzee. A differenza del Como, però, la squadra giallorossa può valutare solo un prestito, mentre i lariani stanno pensando anche ad un acquisto a titolo definitivo.

7.58 – Scatta l’allarme Pulisic in casa Milan. Uscito alla mezz’ora dell’ultima amichevole degli USA, lo statunitense secondo quanto dichiarato dal ct Pochettino ha avvertito un dolore al bicipite femorale. Le sue condizioni saranno da valutare, il 2 novembre c’è Milan-Roma.