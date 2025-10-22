Roma, addio Dybala: “Ha già trovato l’accordo”

In scadenza a giugno 2026, l’attaccante argentino non ha ancora novità concrete sul rinnovo coi giallorossi

Tornato a pieno regime già prima della sosta per le Nazionali dopo la lesione muscolare subita contro il Torino, Paulo Dybala non ha ancora trovato gol e assist in questa stagione, ma Gian Piero Gasperini gli sta dando fiducia anche nel ruolo di centravanti.

La pochezza offensiva messa in mostra da Artem Dovbyk e Evan Ferguson rappresenta il problema più grande per la Roma che fino al calciomercato di gennaio dovrà fare di necessità virtù. Il prossimo inverno, tra le altre cose, qualora il suo contratto dovesser rimanere ancora in scadenza il 30 giugno 2026, la Joya sarà libera di firmare un precontratto con un’altra squadra.

Calciomercato Roma, Dybala ha detto sì al Boca

Accostato nei giorni scorsi anche al Flamengo, Dybala è da tempi non sospetti anche sul taccuino del Boca Juniors. Il suo amico Leandro Paredes è in costante pressing su di lui e le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina sono potenzialmente esplosive.

Secondo il giornalista Damián Iribarren il calciatore avrebbe già deciso di raggiungere il centrocampista a Buenos Aires: “Dybala giocherà nel Boca se si classifica per la Coppa Libertadores. Ha già detto sì a Riquelme, vuole andare al Mondiale. Anche Nandez ha detto sì al Boca”.