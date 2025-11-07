Calciomercato Roma, clausola pagata e addio bianconero

Arrivano novità importanti sull’attacco giallorosso: ecco le ultime di mercato

Tornata alla vittoria in Europa League grazie al 2-0 in casa dei Rangers, la Roma ha giovato del ritorno al gol di Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini, mentre Artem Dovbyk è riuscito ad entrare nel tabellino del match come assistman.

Con il calciomercato di gennaio che è sempre più vicino, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulle strategie giallorosse, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento del reparto offensivo. Joshua Zirkzee, Mauro Icardi, Giovane sono solo alcuni dei nomi accostati ai captitolini.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Arevalo

A proposito di giovani prospetti, nelle scorse ore si è parlato di un interessamento concreto per Jeremy Arevalo. L’attaccante del Racing Santander ha una clausola da 7 milioni di euro. Una cifra sicuramente accessibile per Frederic Massara, ma anche per le altre squadre interessate al ragazzo.

Secondo il giornalista di Sky Sports DE, Florian Plettenberg, in Germania lo Stoccarda, rivale della Roma in Europa League, avrebbe mosso passi molto concreti per arrivare al 20enne spagnolo con cittadinanza ecuadoriana. I tedeschi vorrebbero comprarlo già a gennaio e oltre a quella romanista, dovranno vedersela anche con la concorrenza di Eintracht Francoforte, Udinese e squadre spagnole.