Il bomber bianconero è della Roma: “Quaranta milioni di euro”

Arrivano indiscrezioni importanti sul nuovo attaccante giallorosso in vista del calciomercato di gennaio

Nonostante un attacco dalle polveri bagnate, la Roma veleggia al primo posto in classifica insieme all’Inter e guarda al mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, soprattutto nel reparto avanzato.

Tra fascia e centravanti, i nomi più concreti al momento sono quelli di Joshua Zirkzee e di Mathys Tel, ma il casting di Frederic Massara comprende anche altri nomi, più o meno famosi. Da Kalimuendo ad Arevalo, passando per Giovane, Scamacca e Yuri Alberto, sono molti i nomi accostati alla squadra giallorossa.

Annuncio dal Brasile: Yuri Alberto è della Roma

Per quanto riguarda le piste brasiliane, nei giorni scorsi vi abbiamo fatto un resoconto sullo stato delle trattative. Nelle ultime ore, tuttavia, dal Brasile stanno arrivando indiscrezioni a dir poco importanti sul 24enne del Corinthians, valutato almeno 30 milioni dal Timao e in possesso di passaporto comunitario.

Dalle colonne di ESPN Brasil, l’ex calciatore del club paulista, Neto, ha dato praticamente per fatto il passaggio dell’attaccante bianconero alla Roma. “Per le informazioni che ho, puoi scordartelo: Yuri Alberto non resterà il prossimo anno. Lui andrà comunque alla Roma. Non so se per 30 milioni di euro, credo che la cifra sarà maggiore. Può raggiungere i 40 milioni complessivi”.

Parole nette ma, come di consueto, da prendere con le pinze, soprattutto alla luce delle cifre menzionate dall’ex giocatore e della posizione giallorossa, che in questo momento si sta concentrando su altre opzioni in prestito con diritto di riscatto.