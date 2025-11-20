La Roma rompe gli indugi: Icardi quasi gratis, i dettagli

L’attaccante italo argentino torna di moda per il calciomercato giallorosso di gennaio

Da Zirkzee a Tel, passando per Yuri Alberto e Kalimuendo, sono molti i nomi realmente seguiti o semplicemente accostati alla Roma in vista del calciomercato di gennaio. D’altronde, che il club giallorosso abbia bisogno di un centravanti e di un’ala sinistra il prossimo inverno non è affatto un mistero.

Nelle scorse settimane, si è parlato anche del profilo di Mauro Icardi. In scadenza a giugno 2026 con il Galatasaray, l’ex attaccante dell’Inter potrebbe partire a gennaio a cifre molto contenute e per questo il suo nome è tornato di moda anche in Serie A.

Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, lo scout internazionale Riccardo Guffanti, svelando di aver parlato il giorno prima con l’intermediario del bomber, Letterio Pino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi hanno detto che squadre come Juve, Roma e Napoli si stanno interessando a Icardi”.

Dichiarazioni che parlano di un a richiesta d’informazioni da parte di tre big italiane, anche se tra queste l’unica che ha veramente bisogno di una punta a livello numerico è proprio la Roma. Staremo a vedere.