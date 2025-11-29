Soldi e scambio per Koné: così la Juve vuole bruciare l’Inter

Continuano le voci di mercato sul centrocampista francese: ecco come stanno le cose

Uscito malconcio dalla partita di Europa League, Manu Koné non ha riportato lesioni legamentose alla caviglia e proverà il recupero lampo per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Il centrocampista della Roma è uno dei pilastri di Gian Piero Gasperini e già dalla scorsa estate è diventato un uomo mercato.

A fine agosto, l’Inter non si è nemmeno avvicinata alle richieste economiche dei giallorossi che, nel frattempo, sono salite a 50-60 milioni di euro. I nerazzurri non sono l’unica big italiana interessata al 17 romanista e nei giorni scorsi sono uscite anche indiscrezioni su Juventus e partenopei.

Per quanto riguarda i bianconeri, i colleghi di interlive.it parlano di una possibile strategia di Comolli per vincere il derby d’Italia contro l’Inter. Per abbassare l’esborso cash, Damien Comolli potrebbe pensare di offrire il cartellino di Jonathan David al club giallorosso, in cerca di un nuovo attaccante a gennaio. Al momento, non vi è ancora nessuna trattativa di questo tipo, ma si tratta semplicemente di ipotesi iniziali.