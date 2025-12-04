Sostituto già bloccato: tutte le strade portano a Roma

Ottime notizie per il calciomercato di gennaio e ulteriore indizio a favore della squadra giallorossa

Da Fabio Silva a Zirkzee, passando per Yuri Alberto e il sogno Kean, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore, sono molte le piste offensive riguardanti la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini con 15 gol in 13 partire ha uno degli attacchi meno performanti della stagione e il tecnico giallorosso spera di riuscire a migliorare questo dato anche attraverso il calciomercato di gennaio.

Visto il mancato arrivo di un’ala sinistra in estate, Frederic Massara non si sta concentrando solamente su un centravanti puro, ma anche su calciatori che siano in grado di giocare sia al centro che in fascia. In tal senso, vanno letti anche gli ultimi accostamenti a Giacomo Raspadori, mentre il nome di Mathys Tel circola già da diverso tempo e in maniera più concreta.

A proposito del 20enne francese, il Tottenham sembra già intenzionata a poter fare a meno di lui, viste le ultime indiscrezioni di calciomercato sugli Spurs. Secondo ‘Sky Sports CH’, infatti, dopo averlo monitorato in molte partite su indicazione del manager Frank, la dirigenza degli Spurs avrebbe avviato dei contatti concreti con il Lipsia per Yan Diomande. L’ala sinistra di 19 anni ha già collezionato 4 gol e 4 assist in stagione e piace anche al Liverpool.

Escluso anche dalla lista Champions League, Tel ha giocato appena 30 minuti complessivi nelle ultime sei giornate di Premier League e ha già aperto alla possibilità di finire la stagione in un altro club. La Roma sta studiando una soluzione in prestito con diritto di riscatto, formula che non dispiace nemmeno agli Spurs.