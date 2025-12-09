Calciomercato Roma, salta l’affare in Serie A: ecco perché

Nonostante il pressing costante, l’accordo a gennaio non s’ha da fare: tutti i motivi del no

Attesa da un tour de force importante a dicembre (Celtic, Como, Juventus e Genoa), la Roma si sta ancora leccando le ferite dopo l’avvilente prestazione in casa del Cagliari, culminata con la quinta sconfitta in campionato. Tra rosa corta e Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini spera in un calciomercato da protagonista da parte di Frederic Massara per provare a riportare i giallorossi in Champions League.

Tra entrate e uscite, sono diversi i dossier aperti sulle scrivanie di Trigoria. Detto che la grande priorità resta il reperimento di un’ala sinistra e di un centravanti, per riuscire ad andare a dama la dirigenza capitolina avrà bisogno di fare spazio nella rosa e in tale ottica va letta anche la decisione di interrompere il prestito di Ferguson.

Roma, salta la cessione a gennaio

Tra i nomi dati come possibili partenti, si è a lungo parlato di Niccolò Pisilli, seguito da Pisa, Sassuolo e, soprattutto, il Genoa. Daniele De Rossi ha chiesto alla propria dirigenza l’ingaggio del centrocampista, molto apprezzato durante il suo passato da allenatore romanista.

I liguri sono da tempo in pressing per provare ad ottenere un prestito a gennaio, ma secondo ‘Radio Manà Manà Sport’, la Roma ha deciso di togliere dal mercato il ragazzo. Nonostante i pochi minuti disputati, il centrocampista piace molto a Gasperini che, tra le altre cose, a partire dal 16 dicembre dovrà fare anche a meno di El Ayanoui per la Coppa d’Africa.

Inoltre, l’ingaggio percepito nella Capitale non è alla portata delle squadre interessate a Pisilli e in caso di cessione in prestito, la Roma dovrebbe quasi sicuramente partecipare al pagamento dello stipendio.