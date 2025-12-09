Milan e Roma, è già chiusa per il nuovo bomber

Rispettivamente prima e quarta forza del campionato senza l’apporto dei centravanti, Milan e Roma la scorsa estate non sono riuscite a trovare un accordo per lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. La ricerca di un attaccante da parte di giallorossi e rossoneri proseguirà anche durante il calciomercato di gennaio.

Igli Tare e Frederic Massara sono al lavoro già da settimane per scegliere il profilo giusto da regalare a Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, ma per andare a dama servirà anche la cessione di Gimenez da un lato e di uno tra Dovbyk e Ferguson, con l’interruzione del prestito, dall’altro. Sui taccuini di entrambi i club ci sono anche Kalimuendo e Zirkzee, ma nelle ultime ore è emerso anche un altro nome clamoroso.

Nuovo bomber dal Napoli, sfida Roma e Milan

Secondo Sky Sport, infatti, con l’imminente ritorno di Romelu Lukaku, il Napoli a gennaio è pronto a fare una cessione in attacco. Il principale indiziato è, ovviamente, Lorenzo Lucca. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto, l’ex Udinese sin qui non ha giustificato la cifra (35 milioni di euro) sborsata per il suo cartellino.

Stando alla fonte sopra citata, il 25enne di Moncalieri potrebbe lasciare la Campania, ma non la Serie A, visto che potrebbe diventare un obiettivo concreto proprio dei rossoneri e dei giallorossi, a patto che ci siano le condizioni per prenderlo in prestito.