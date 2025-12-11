Dovbyk al posto di Pio Esposito: trattativa già chiusa

L’attaccante ucraino può lasciare la Roma a gennaio, clamoroso intreccio con l’Inter

Vero tallone d’Achille nella stagione della Roma, l’attacco giallorosso sta generando grande fermento in vista del calciomercato di gennaio. Ormai da mesi, Frederic Massara ha preso in mano il dossier Joshua Zirkzee, ma sulla scrivania di Trigoria sono arrivate anche altre candidature.

Da Fabio Silva a Kalimunedo, passando per Yuri Alberto, Tel e Scamacca, sono molti i nomi monitorati dalla dirigenza capitolina, che vuole accontentare Gian Piero Gasperini per centrare il ritorno in Champions League dopo tanti anni di assenza.

Pio Esposito incedibile, Fenerbahçe su Dovbyk

Per centrare tutti gli obiettivi in entrata, la Roma dovrà essere brava anche sul mercato in uscita. Ormai da settimane, si parla della possibile interruzione del prestito di Ferguson, ma anche la posizione di Artem Dovbyk resta in bilico. In presenza di un’offerta concreta, Massara potrebbe cedere l’attaccante ucraino, anche in prestito con riscatto per evitare minusvalenze pesanti.

Vari club europei sono informati di questa situazione e, secondo il giornalista di calciomercato.it Maurizio Russo, tra questi ci sarebbe anche il Fenerbahçe. I turchi hanno bisogno di un attaccante di peso e dopo aver incassato il netto rifiuto dell’Inter a trattare Pio Esposito, hanno virato con forza su altri due attaccanti della Serie A: Dovbyk, per l’appunto, e Gianluca Scamacca.