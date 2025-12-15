Kean ha chiesto la cessione: ha già scelto il nuovo club

L’attaccante azzurro è sul taccuino della Roma e vuole lasciare il prima possibile la Fiorentina

Due soli gol in campionato, uno proprio contro la Roma, e uno in Conference League: è questo il magro bottino raccolto da Moise Kean in questa stagione. Complice anche il disastroso andamento della Fiorentina, l’attaccante azzurro non è sin qui riuscito a replicare i numeri record dello scorso anno e il suo futuro potrebbe essere lontano da Firenze.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della stima reciproca tra il club giallorosso e il calciatore, affascinato all’idea di giocare con Gian Piero Gasperini. A distanza di qualche settimana, possiamo ribadire il concetto, anche se per gennaio l’unica ipotesi percorribile resterebbe quella del prestito con riscatto condizionato.

Una formula che in una Firenze già in subbuglio potrebbe essere vista come una resa incondizionata. Per questo, in caso di partenza immediata dell’ex Juventus, una cessione a titolo definitivo resta la stella polare della dirigenza gigliata. Al calciatore piacerebbe molto restare in Serie A, magari trasferendosi a Milano o Roma, ma le disponibilità economiche delle società nostrane potrebbero condurlo altrove.

Intanto, secondo ‘SKY Sport CH’, l’attaccante avrebbe già comunicato la volontà di partire a gennaio. Un’operazione che richiederebbe costi alla portata solamente dell’Arabia Saudita e dell’Inghilterra. E proprio la Premier League, secondo Sacha Tavolieri, sarebbe la meta preferita di Kean, che è finito concretamente nel mirino del Fulham.