Roma, voglia d’Italia e niente Milan: Icardi torna in Serie A

L’attaccante argentino ha deciso di tornare nel Belpaese, ma i rossoneri non sono più un ostacolo

Quello che sta per iniziare sarà senza dubbio il calciomercato dei bomber. Mai come quest’anno, il flusso di domanda e offerta è incredibilmente allineato, con tanti attaccanti pronti a fare le valigie e altrettanti club che hanno bisogno di nuovi volti per rinforzare il proprio reparto offensivo.

In Italia, le due squadre più chiacchierate in questo senso sono senza dubbio il Milan e la Roma. Nonostante un buon avvio di stagione, rossoneri e giallorossi hanno evidenziato gli stessi problemi in attacco, con le punte centrali che, tra infortuni e prestazioni deludenti, non sono riuscite a lasciare il segno.

Icardi in Serie A: come stanno le cose

Lucca, Raspadori, Zirkzee sono solo alcuni dei nomi finiti nei radar di entrambe le dirigenze, ma sulla scrivania di Frederic Massara e Igli Tare nelle scorse settimane è finito anche il dossier di Mauro Icardi. In scadenza di contratto nel giugno del 2026, l’attaccante argentino nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni che sanno di addio.

Secondo ‘skysport.ch’, l’ex Inter ha scelto l’Italia come sua prossima destinazione. Nel weekend, il 32enne con passaporto italiano è stato rifiutato dal Milan. Nonostante ciò, la sua voglia di Serie A resta immutata e secondo la fonte citata, altri due club potrebbero pensare a lui: la Fiorentina nel caso in cui dovesse cedere Kean, liberandosi del suo stipendio da oltre 4,5 milioni di euro, e il Genoa.

Daniele De Rossi ha bisogno di un attaccante di peso, ma il club ligure difficilmente sarà nelle condizioni di accontentare economicamente Maurito, a men che l’attaccante non decida di prendere al massimo un terzo dell’attuale stipendio da 6 milioni di euro.