Arriva prima di Zirkzee: la Roma ha sbloccato il primo colpo di gennaio

Ottime notizie per Gian Piero Gasperini, Frederic Massara è veramente ad un passo dall’attaccante

A fuoco lento, la trattativa per portare Joshua Zirkzee alla Roma. Nelle ultime ore, Frederic Massara si è avvicinato alle richieste del Manchester United, non solo quelle economiche. La possibilità di attendere fino alla fine della Coppa d’Africa per ottenere il via libera definitivo non è più vista come un ostacolo insormontabile e il motivo è ben preciso.

Nel frattempo, il direttore sportivo giallorosso si è portato molto avanti su un altro fronte e, secondo Il Romanista, è veramente vicinissimo a piazzare il primo colpo di gennaio, regalando a Gian Piero Gasperini uno dei calciatori maggiormente apprezzati sin dai tempi dell’Atalanta.

Stiamo parlando di Giacomo Raspadori. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato di contatti ufficiali tra Roma e Atletico Madrid, ora la trattativa si trova in una fase veramente avanzata, per bruciare Lazio, Juventus e le altre squadre interessate. Una volta ottenuto il gradimento del calciatore, la dirigenza giallorossa ha verificato anche il via libera dei colchoneros ad una cessione invernale, ma non solo.

Gli iberici, infatti, sono pronti ad accettare la formula maggiormente gradita a Trigoria: un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano capitolino, il prossimo colloquio tra i club potrebbe addirittura essere quello della fumata bianca definitiva. Raspadori al posto di Zirkzee? No, Raspadori prima di Zirkzee perché, cessioni permettendo, l’idea di Gasp è quella di usare l’ex Napoli soprattutto nel ruolo di attaccante esterno e la Roma è pronta al doppio colpo.