Attenta Roma: ha detto sì anche a loro

Attenzione alle ultime indiscrezioni di calciomercato riguardanti la squadra giallorossa

In attesa di torna in campo lunedì sera contro il Genoa, la Roma ha ricevuto aggiornamento agrodolci dall’infermeria in questi giorni. Lorenzo Pellegrini ha subito una lesione di secondo grado e sarà fuori per tre settimane, ma in vista della sfida contro Daniele De Rossi, Gian Piero Gasperini potrà tornare a contare su Artem Dovbyk e Mario Hermoso.

Ma questi sono giorni bollenti anche in ottica calciomercato. Il 2 gennaio è alle porte e Frederic Massara sta spingendo forte per regalare a Gasp i rinforzi richiesti. Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori hanno da tempo detto sì ai giallorossi e la dirigenza capitolina spera di ricevere il prima possibile il via libera di Atletico Madrid e Manchester United.

Per quanto riguarda l’ex Napoli, in mattinata si è parlato di un’intesa vicina anche con l’Atletico. Il 25enne, tuttavia, non piace solo alla Roma e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una concorrenza molto pericolosa, anche se sono rumors da maneggiare con cautela.

Come tutte le news provenienti dalla Turchia, anche l’ultima riportata da Fotomac va prese con il beneficio d’inventario. Secondo la fonte sopra citata, anche il Galatasaray avrebbe ottenuto il sì di Raspadori. Il club turco vorrebbe prenderlo in prestito, ma le informazioni in nostro possesso confermano che la priorità di Raspadori è quella di tornare in Italia in caso di addio.