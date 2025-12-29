Scambio con Dovbyk: ecco il nuovo difensore

La Roma studia un’operazione da 20 milioni di euro per la svolta sul calciomercato

Convocato a sorpresa contro il Genoa nonostante Gasperini ne avesse dichiarato il forfait, Artem Dovbyk spera di mettere minuti nelle gambe anche in vista della sfida con l’Atalanta del 3 gennaio 2026, a calciomercato di gennaio appena iniziato. E proprio dal mercato potrebbero arrivare le notizie più interessanti sull’attaccante.

Sin dalla scorsa estate nella lista dei calciatori cedibili, il 28enne ucraino è stato proposto a diversi club di Premier League (Everton, Sunderland e West Ham su tutti), ma anche all’Atletico Madrid nell’ambito della trattativa per Giacomo Raspadori. I colchonerso hanno prontamente rispedito al mittente la proposta, ma un addio invernale del 9 giallorosso non è affatto da escludere.

Già da tempo, l’ex Girona è finito anche nel mirino del Fenerbahçe, a caccia di una punta centrale su indicazione di Domenico Tedesco. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia potrebbero regalare un clamoroso scenario di mercato. Secondo Türkiye Gazetesi, infatti, la Roma avrebbe già da tempo avviato i contatti con un giocatore del Fener.

Stiamo parlando del difensore (centrale e terzino sinistro) Jayden Oosterwolde. Il 24enne olandese è nel mirino di giallorossi e Newcastle e viene valutato 20 milioni di euro dai turchi. Per battere la concorrenza, a Trigoria potrebbero provare a giocarsi proprio la carta Dovbyk. Chissà che nei prossimi giorni non possa nascere un’idea di scambio tra i due giocatori.