Serie A, DIRETTA Lecce-Roma: le formazioni UFFICIALI LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della diciannovesima giornata di Serie A

Rialzare la testa e reagire immediatamente dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta. La Roma non ha altre strade se vuole rimanere attaccata alle zone alte della classifica di Serie A e dopo aver già perso sette partite di campionato, non può permettersi ulteriori passi falsi.

In casa di un Lecce galvanizzato dopo il pareggio in casa della Juventus, Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ad un’emergenza totale in difesa, visto che all’assenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, si sono aggiunte quelle di Mario Hermoso e Gianluca Mancini per squalifica e di Rensh per febbre.

In attacco, ancora assente Leon Bailey, mentre Matias Soulé è stato regolarmente convocato dopo l’affaticamento muscolare accusato negli ultimi allenamenti a Trigoria. In casa salentina, Eusebio Di Francesco recupera Riccardo Sottil. Asromalive.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson. All. Gasperini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata