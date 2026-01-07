Tutti pazzi per Wesley, addio Roma? Il punto tra conferme e mezze bugie

L’esterno brasiliano sta disputando un buon campionato alla sua prima stagione in giallorosso

Diciamolo senza timore di smentita: Wesley ad oggi è l’unico acquisto estivo che non ha tradito le attese della Roma. L’esterno brasiliano ha sin qui ben impressionato alla sua prima stagione in Europa, realizzando anche tre gol in Serie A.

Il suo adattamento al calcio italiano è arrivato abbastanza presto, garantendo a Gian Piero Gasperini e ai tifosi giallorossi anche diverse prestazioni eccellenti. Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno all’estero.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato della presenza di emissari inglesi all’Olimpico per osservare Wesley, nominando in particolar modo il Manchester City e il Newcastle. Oggi Team Talk, conferma l’interesse di Citizens e bianconeri, ma inserisce nella lista delle squadre interessate anche il Tottenham.

E sin qui tutto torna. Ciò che non risulta alla nostra redazione è la seconda parte dell’articolo, in cui si dice che la Roma potrebbe essere disposta a cedere il calciatore per finanziare il mercato in entrata. “Gli intermediari hanno informato le corteggiatrici inglesi che l’affare si può chiudere se dovessero mostrare un interessamento importante”.

Le informazioni in nostro possesso, tuttavia, nel ribadire che la valutazione del ragazzo è almeno raddoppiata rispetto ai 25 milioni spesi in estate, confermano che i giallorossi non sono intenzionati a prendere in considerazione offerte a gennaio.