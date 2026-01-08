Calciomercato Roma, svolta italiana per il bomber e assist d’oro

Proseguono le grandi manovre in attacco di Frederic Massara, irrompe una nuova squadra

Se il vertice tra Ryan Friedkin, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini è servito per rassicurare a parole l’allenatore piemontese sulla volontà di rinforzare la rosa a gennaio, la partenza dalla Capitale di Frederic Massara ha trasformato la potenza in atto, in ossequio al motto di mazziniana memoria “pensiero e azione”.

Il direttore sportivo giallorosso ha incontrato gli agenti di Giacomo Raspadori, ottenendo segnali incoraggianti in merito al via libera definitivo al trasferimento in giallorosso. Ma il lavoro del dirigente non è certo finito, né su questo fronte, né sugli altri relativi a Joshua Zirkzee, ai rinforzi difensivi e al mercato in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, quella più vicina è quella di Tommaso Baldanzi, in trattative molto avanzate con la Fiorentina, ma qualcosa dovrà muoversi anche sui centravanti. Certo, l’infortunio di Artem Dovbyk rischia di complicare i piani giallorossi, ma la lesione è di lieve entità e l’ucraino può tornare in campo tra una quindicina di giorni.

Offerto anche alla Juventus, l’ex Girona è uno dei primi obiettivi del Napoli in caso di partenza di Lorenzo Lucca. Proposto anche ai giallorossi in un ipotetico scambio con Dovbyk, l’ex Udinese secondo Alessio Lento potrebbe trasferirsi in Portogallo, ma non al Benfica. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Porto, alla ricerca di Luuk de Jong e la presenza dell’italianissimo Francesco Farioli per tramutare i contatti già avviati in una fumata bianca definitiva.