Zirkzee, ecco il nuovo allenatore: l’hanno messo nero su bianco

Svolta in casa Manchester United, ecco il successore di Ruben Amorim

Spedito in panchina anche da Fletcher contro il Burnley, Joshua Zirkzee è stato preso di mira sui social per la sua prestazione da subentrato. Anche per questo, l’attaccante olandese non ha ancora cambiato idea sul suo futuro e vuole lasciare il Manchester United per tornare in Serie A.

Ad attenderlo a braccia aperte c’è, ovviamente, la Roma che ha da tempo raggiunto un’intesa di massima sia con gli agenti del ragazzo, sia con i Red Devils. Prima di definire gli ultimi e decisivi dettagli, bisogna attendere da un lato il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa, dall’altro il via libera del nuovo manager.

Per quanto riguarda questo aspetto, l’attesa potrebbe finire prima del previsto, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Contro il Brighton in FA Cup, in panchina ci sarà ancora Fletcher ma già nel derby contro il City potrebbe arrivare il nuovo allenatore.

Ne sono praticamente sicuri i bookmaker britannici che nelle ultime ore hanno praticamente “annunciato” il ritorno di Ole Gunner Solskjaer sulla panchina dello United. ‘Sky Pet’ e ‘Paddy Power’ e ‘Bet Fair’ bancano a 2 la firma del norvegese. Nessun dubbio, dunque, secondo gli allibratori, ma lo United nelle ultime ore ha incontrato anche Carrick. Staremo a vedere.