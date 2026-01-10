Sprint Roma per Vaz, Massara cala il jolly per battere le big

Il direttore sportivo giallorosso vuole portare il giovane attaccante alla Roma il prima possibile

La Roma fa sul serio per Robinio Vaz. Come detto nelle scorse ore, l’attaccante francese è un obiettivo concreto dei giallorossi, che non si sono fatti intimorire nemmeno dalla valutazione di 25-30 milioni di euro fatti dal Marsiglia.

Il diciottenne con origini della Guinea-Bisseau ha stregato Frederic Massara e il direttore sportivo giallorosso ha deciso di spingere il piede sull’acceleratore vedendo aumentare di giorno in giorno il numero delle concorrenti, che comprende anche Juventus e Napoli.

Secondo quanto scritto da Eleonora Trotta su X e sul Corriere dello Sport, i contatti tra Massara e l’ex giallorosso Mehdi Benatia sono continui e la volontà del club giallorosso è quella di chiudere in tempi molto brevi.

L’OM, dal canto suo, ha aperto alla cessione del ragazzo. Lanciato lo scorso anno da Roberto De Zerbi, Vaz ha collezionato 4 gol e 2 assist in Ligue 1 e quest’anno ha debuttato anche in Champions League.