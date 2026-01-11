Maxi scambio con la Roma: Milan decisivo per l’ultimo sì

Operazione impostata, sono tre i calciatori pronti a fare i bagagli, ma manca ancora l’ultimo accordo

Grazie ad un secondo tempo di altissimo livello, la Roma è riuscita ad aggirare la grande emergenza infortuni, superando il Sassuolo per 2-0 e superando momentaneamente Juventus e Napoli in classifica. Il primo tempo di ieri ha tuttavia fatto emergere con forza ancora maggiore l’impellente necessità di implementare la rosa, un po’ in ogni settore del campo.

In attesa delle risposta definitiva di Giacomo Raspadori e del verdetto del nuovo allenatore su Joshua Zirkzee, Frederic Massara continua a lavorare su più tavoli, in attacco, dove vi abbiamo raccontato della situazione Vaz, ma anche in altri ruoli e, soprattutto, sul fronte cessioni.

Gli infortuni hanno complicato i discorsi su Evan Ferguson e Artem Dovbyk, ma il direttore sportivo giallorosso spera di concretizzare all’inizio della prossima settimana almeno due uscite. Il nome più caldo in tal senso resta quello di Tommaso Baldanzi. Nonostante il Verona non molli, sia la Roma che il calciatore hanno da tempo raggiunto un’intesa con la Fiorentina.

Secondo La Nazione, viola e giallorossi stanno provando a mettere su un maxi scambio: l’ex Empoli e Stephan El Shaarawy a Firenze e Niccolò Fortini nella Capitale. L’esterno 18enne piace parecchio a Gian Piero Gasperini e la Viola in estate rifiutò 13 milioni più 3 di bonus.

Ora, visti i rifiuti alle proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, i gigliati sono pronti a lasciar partire il ragazzo che, tuttavia, non è ancora del tutto convinto di trasferirsi a Roma. La sfida contro il Milan potrebbe essere dirimente per prendere una decisione definitiva. Contro i rossoneri, infatti, Fortini rischia l’ottava panchina consecutiva in Serie A, dopo non aver giocato nemmeno un minuto contro la Lazio.

A prescindere da questa possibile maxi operazione, a inizio settimana è previsto un summit tra Fiorentina e Roma, visto che la trattativa Baldanzi andrà avanti in ogni caso.