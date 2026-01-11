Roma, blitz Raspadori: volo già prenotato

Ennesimo capitolo della telenovela di calciomercato di gennaio, ultimo atto in arrivo

Giacomo Raspadori non ha ancora risposto alla Roma e oggi è stato addirittura provato nella squadra dei titolari da Simeone in vista della sfida di Coppa del Re. Più passa il tempo, più escono ipotesi sui motivi del temporeggiamento dell’attaccante 25enne.

Secondo As, ad esempio, dietro ai tentennamenti di Jack ci sarebbe la volontà di aspettare il Napoli che, tuttavia, può muoversi solo dopo la partenza di Lorenzo Lucca o di un altro attaccante.

Forte di un accordo con l’Atletico Madrid e con gli agenti, Frederic Massara spera di chiudere questo discorso entro domani, ma nel frattempo si è portato molto avanti anche con Malen. Una mossa che serve anche a sbloccare le altre trattative, compresa quella per Zirkzee e che ha persuaso gli agenti di Raspadori a muoversi in prima linea.

Secondo Nicolò Schira, infatti, lunedì Tullio Tinti volerà a Madrid per raggiungere Raspadori e far finalmente scorrere i titoli di coda su questa telenovela infinita, in un senso o nell’altro. Volo già prenotato, dunque, per chiudere la questione in un senso o nell’altro.