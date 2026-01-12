Robinio Vaz vicino alla Roma: ecco le cifre dell’accordo

Il giovane attaccante francese ha già detto sì ai giallorossi, ecco le ultime dalla Francia

Altro che mera suggestione o pista lungimirante per il futuro. Nelle ultime ore la trattativa per Robinio Vaz è entrata sempre più nel vivo. Giorni fa vi abbiamo raccontato di come la Roma avesse accelerato per battere una concorrenza agguerrita e ora dalla Francia arrivano conferme su una pista molto calda.

Secondo footmercato.net, infatti, il club giallorosso e il Marsiglia sarebbero vicinissimi a trovare l’accordo economico per la cessione immediata dell’attaccante 18enne. Il media francese parla di alcuni dettagli da sistemare per formalizzare un’intesa da 25 milioni di euro, bonus inclusi.

Lanciato da Roberto De Zerbi, Vaz di recente non è stato chiamato in prima squadra, a testimonianza di una trattativa molto concreta tra Benatia e Massara, in contatto costante in questi giorni.