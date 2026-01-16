Calciomercato Roma, Ferguson: c’è l’annuncio del prossimo club

L’attaccante irlandese è fermo ai box per infortunio, ma è un nome caldo del calciomercato giallorosso

Colpito duro durante il primo tempo contro il Sassuolo, Evan Ferguson non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo, ma il suo infortunio non preoccupa più di tanto i giallorossi. A cavallo tra questa e la prossima settimana, l’irlandese dovrebbe tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini che, nel frattempo, ha accolto in attacco Robinio Vaz e Donyell Malen.

Le brutte notizie arrivano da Dovbyk, che dovrà stare ai box per diversi mesi e il cui infortunio complica anche i piani di calciomercato. Tornando a Ferguson, il suo nome è uno dei più chiacchierati sul mercato. Como, Juventus, Napoli, Marsiglia, Celtic, Betis e alcune squadre inglesi hanno chiesto informazioni su di lui, ma un’interruzione del suo prestito sarà possibile solo con l’arrivo di un altro attaccante.

Intanto, dall’Inghilterra arriva un annuncio ‘ufficiale’ sul futuro di Evan. In conferenza stampa, il manager del Brighton, Fabian Hurzeler ha fatto chiarezza. “Al momento lo scenario è quello che resti lì, certo, il mercato è aperto e tutto può succedere, ma al momento la situazione è questa. Ultimamente ha avuto un impatto maggiore nella Roma. segnando anche diversi gol”.

“Ha avuto qualche problemino fisico, ma penso che debba continuare a lavorare sodo per migliorare ancora. Alla Roma ha un ottimo allenatore e può migliorare molto. Deve lavorare molto per far in modo che quando torni qui possa avere immediatamente un impatto per noi. Siamo tutti convinti che abbia il potenziale per aiutarci. Ora spetta a lui dimostrarlo, prima di tutto nella seconda parte della stagione e poi quando tornerà da noi in estate“.