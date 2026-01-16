Calciomercato Roma, Zirkzee fatto fuori: altro indizio social

Arrivano indizi ufficiali sul futuro dell’attaccante olandese, grande obiettivo giallorosso

Già di per sé pieno di ostacoli, il sentiero che conduce a Joshua Zirkzee è stato reso ancor più dissestato dalla notizia dell’operazione di Artem Dovbyk. La cessione dell’attaccante ucraino sarebbe stata di vitale importanza per liberare massa salariale, ma i tempi di recupero allungati hanno fatto saltare il banco.

Nonostante ciò, la Roma non ha ancora alzato bandiera bianca e nel caso in cui il Manchester United dovesse dare il via libera alla cessione, farebbe un nuovo tentativo per l’attaccante olandese. Intanto, dall’Inghilterra continuano ad arrivare indizi molto importanti.

L’odierna sessione di allenamento è stata immortalata sia fotograficamente che con un video e in nessun momento è apparsa la figura di Zirkzee. Intanto, l’ex attaccante del Bologna ha disseminato un altro indizio social, mettendo like al post di Malen dedicato al suo approdo nella Capitale.