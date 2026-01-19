Non solo la Juve, rottura con la Roma: asta italiana

Non si sbloccano le trattative per il rinnovo a Trigoria e l’addio giallorosso appare quasi inevitabile

Dopo la bella vittoria in casa del Torino, la Roma è ancora una volta costretta a leccarsi le ferite e a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Mario Hermoso. Sostituito al 23esimo da Ghilardi, il difensore spagnolo ha accusato un fastidio muscolare e il grande timore è che sia a livello tendineo.

Ansia totale, dunque, a Trigoria dove si era da poco riaffacciato Evan Ndicka dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa. La sfida in Piemonte ci ha restituito un Dybala e Malen sontuosi, ma anche alcune ombre dal punto di vista fisico.

Prima del fischio d’inizio, infatti, Zeki Celik ha avvertito un fastidio al flessore che lo ha costretto a sedersi in panchina. L’esterno turco è al centro delle cronache anche per tematiche di calciomercato.

In scadenza il 30 giugno del 2026, l’ex Lille ha avanzato pretese per il rinnovo ritenute troppo alte dalla Roma che, al momento, ha deciso di non fare rilanci. In queste ore, sono giunte conferme sull’asta italiana di cui vi abbiamo parlato giorni fa. La giornalista Eleonora Trotta ha infatti confermato che oltre alla Juventus, sulle tracce del turco ci sono un’altra squadra di Serie A e diversi club stranieri.