Calciomercato, Roma-Milan si chiude col botto: game over rossonero

I giallorossi fanno sul serio e provano a dare una spallata a Massimiliano Allegri

Nonostante un dominio assoluto per almeno un tempo, la Roma non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il Milan. Come spesso gli accade in questa stagione, i rossoneri hanno trovato il gol al primo tiro in porta, ma questa volta i giallorossi sono riusciti a realizzare un calcio di rigore pesantissimo, con Lorenzo Pellegrini.

La squadra giallorossa raccoglie così il pari stagionale, ma gli scontri e gli incroci con i rossoneri sono ora destinati a spostarsi sullo sdrucciolevole terreno del calciomercato. Già in passato, il cammino milanista e quello romanista si sono intrecciati e la storia è destinata a ripetersi anche in questi ultimi giorni di trattative.

Di sicuro, i due club condividono l’interesse per Dragusin e Zirkzee, ma nelle ultime ore sono giunte conferme sulla pista Ruggeri anticipata da Asromalive.it. Arrivato la scorsa estate all’Atletico Madrid, l’ex Atalanta potrebbe lasciare la Spagna dopo pochi mesi come Giacomo Raspadori, assistito dalla stessa agenzia.

Sia il Corriere della Sera che La Gazzetta dello Sport confermano oggi che la Roma nella lista degli esterni sinistri ha messo anche il nome dell’ex nerazzurro, molto stimato da Gian Piero Gasperini. Come al solito, l’unica via per poter intavolare una trattativa concreta resta quella del prestito con diritto di riscatto, anche perché i colchoneros hanno sborsato 20 milioni sei mesi fa.